2019/08/14 | 17:57

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مصر..



شاب يقتل شقيقه مع نهاية ثالث أيام عيد الأضحى

أقدم شاب يعمل مزارعا في مصر، مساء أمس الثلاثاء، على قتل شقيقه

بطعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه.وقام الشاب بقتل شقيقه بسبب قيام المجني عليه بالاشتباك عدة مرات مع

الأهالي بمركز دشنا شمال محافظة قنا.وتلقى الأمن المصري إخطارا يفيد بمصرع، عبد الرؤوف 32 عاما، بطعنات

نافذة من سلاح أبيض في أنحاء متعددة من جسده، حيث كشفت التحريات

الأولية أن المجني عليه قتل على يد شقيقه إدريس 41 عاما، إثر قيام

الأهالي بالشكوى منه، نظرا لافتعاله العديد من المشكلات معهم، ليقوم

الأخير بنهر شقيقه لردعه عن تصرفاته، ما أدى في النهاية إلى قيام

إدريس بطعن شقيقه بسلاح أبيض، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

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