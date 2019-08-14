شهيد بالحشد إثر إحباط تعرض داعشي في كركوك

2019/08/14 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، هجوماً داعشياً لاستهداف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.وذكر بيان للحشد ، أن “الفوج الخامس باللواء ٥٦ بالحشد تمكن من إحباط تعرض لداعش على قرية {البرغلية} في قضاء الحويجة”.وأضاف البيان , أن ” أحد أبطال الفوج الخامس ارتقى شهيداً نتيجة عملية التصدي للمحاولة الإرهابية”.

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