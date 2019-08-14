إعلان تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة نهائي ‎غرب آسيا أمام نظيره ‎البحريني اليوم

2019/08/14 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، اليوم الأربعاء، تشكيلة أسود الرافدين في بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي يواجه فيها المنتخب البحريني في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي إمام البحرين

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