2019/08/14 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى جاهدا للتخلص من نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل نيمار..



ديبالا يدخل على الخط وكالة خطوة برس.

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