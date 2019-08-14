قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران في المنطقة

2019/08/14 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء، إن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، يثبت “أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران“.

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