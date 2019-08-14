قيادي كردي: 500 داعشي مع عوائلهم يتواجدون في مخمور

2019/08/14 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاربعاء من بقاء مئات الدواعش في جبل قره جوخ قرب قضاء مخمور.وقال السورجي لـ /المعلومة /، إن “عدد الدواعش في جبل قره جوخ يقدر بنحو ٤٠٠ الى ٥٠٠ عنصر متواجدون مع عائلاتهم وبقاءهم يهدد نينوى وكركوك واربيل ”.وأضاف، أن “تحركات الدواعش زادت في […]

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