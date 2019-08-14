نائب عن سائرون: عبد المهدي أخفق في إدارة الدولة وسنتخذ موقفاً منه

2019/08/14 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اتهم النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الاربعاء، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بالإخفاق في إدارة الدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتخذ موقفاً بحقه في حال استمراره بنفس النهج.

وذكر السكيني في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الكتل السياسية ومجلس النواب سيتخذون موقفا آخر بحق رئيس الوزراء في حال استمراره في نفس النهج في ادارة الدولة”.

واتهم السكيني، عبد المهدي بـ”الإخفاق في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة”.

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