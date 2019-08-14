نائب: الأجواء العراقية مستباحة لمختلف الأغراض التجسسية والعدائية

2019/08/14 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد طالب النائب جواد الموسوي، الحكومة العراقية، بشراء منظومات رادارات متطورة لحماية الأجواء العراقية، مشيراً إلى أن الصديق والعدو يستبيح الأجواء ولمختلف الأغراض التجسسية والعدائية.

قال الموسوي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “من المؤسف جدًا انه لا توجد سيادة عراقية على الاجواء العراقية”.

أضاف أن “طيران الصديق والعدو يستبيح الاجواء العراقية ولمختلف الاغراض التجسسيه والعدائية والتجارية”.

لفت الموسوي إلى “ضرورة أن يكون للحكومة وضمن اولويات عملها الطارئة حماية هذه الاجواء وابرام اتفاقية لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر لحماية الاجواء العراقية ورصد اي طائرات تدخل سماءه بدلا من الاعتماد على الجانب الامريكي”.

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