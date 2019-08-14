قائد شرطة بابل: جزء من الجثث الـ 31 التي عثر عليها يعود لعناصر داعش

2019/08/14 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد شرطة بابل، اللواء علي كوة الزغيبي، الأربعاء، إن جزءاً من الجثث الـ 31 التي عثر عليها في المحافظة، يعود لعناصر تنظيم داعش.

وذكر الزغيبي

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