2019/08/14 | 18:03
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الزكزاكي ..
الزكزاكي ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزكزاكي .. الشيخ المظلوم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الزكزاكي ..
الشيخ المظلوم
كارتات فيديوية
الزكزاكي ..
الشيخ المظلوم
الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 17:43
زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي , إصيب الشيخ بطلق ناري من قبل الجيش , مؤخرا أفادت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للشيخ نظراً لتسمم جسمه من الرصاص.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزكزاكي .. الشيخ المظلوم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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