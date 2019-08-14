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الزكزاكي .. الشيخ المظلوم


الزكزاكي .. الشيخ المظلوم
2019/08/14 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الزكزاكي ..

الشيخ المظلوم

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الزكزاكي ..

الشيخ المظلوم

الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 17:43

زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي , إصيب الشيخ بطلق ناري من قبل الجيش , مؤخرا أفادت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للشيخ نظراً لتسمم جسمه من الرصاص.

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