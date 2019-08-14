تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي امام البحرين في نهائي غرب اسيا

2019/08/14 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتتألف التشكيلة من جلال حسن في حراسة المرمى وضرغام إسماعيل واحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلاء مهاوي في خط الدفاع وامجد عطوان وصفاء هادي وحسين علي ومهدي كامل في خط الوسط ومهند عبد الرحيم وإبراهيم بايش في خط الهجوم.

ويتطلع منتخبنا الوطني الى تحقيق اللقب الثاني في بطولة غرب آسيا بكرة القدم حينما يواجه المنتخب البحريني في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بحضور جماهيري كبير بعد ان نفدت التذاكر قبل انطلاق المباراة بساعات جراء الإقبال الكبير من الجماهير لمشاهدة اسود الرافدين ودعمهم في طريق لقب بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال التي نظمها العراق بنجاح في محافظتي كربلاء المقدسة واربيل .

انتهى .



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