نائب: لا سيادة عراقية على اجواء البلاد.. ويجب شراء منظومات متطورة

2019/08/14 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف النائب عن كتلة سائرون، جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، الاجواء العراقية، بانها مفقودة السيادة.

وطالب الموسوي بحسب بيان لمكتبه تلقت "الغد برس"، نسخة منه، الحكومة بان تضع ضمن اولويات عملها الطارئة تامين الاجواء العراقية.

وتابع "الاجواء العراقية يتم استباحتها من الصديق والعدو، ولمختلف الاغراض التجسسية والعدائية والتجارية، الامر الذي سيستمر ما لم يتم ابرام "اتفاقية لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر بدلا من الاعتماد على الجانب الامريكي".

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