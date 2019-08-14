2019/08/14 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف الفتح علي الغانمي، الأربعاء، أن قانون الاستثمار تسبب بعرقلة تنفيذ اكبر مشروع سكني لبناء المجمعات السكنية في مناطق حزام بغداد.وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن “الجانب التركي عرض على الحكومة العراقية مشروع استثماري لبناء المجمعات السكنية في مناطق حزام بغداد بكلفة ثلاثة مليارات دولار”، لافتا إلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : تركيا عرضت على العراق مشروعاً لبناء مجمعات سكنية في بغداد بكلفة ثلاثة مليارات دولار المركز الخبري الوطني.

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