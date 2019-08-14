بالصور.. حريق يلتهم احد الاسواق في قضاء عفك بالديوانية

2019/08/14 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} نشب حريق، اليوم الاربعاء، في أحد اسواق قضاء عفك في محافظة الديوانية.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} إن الحريق نشب في عدد من المحلات ولاتوجد خسائر بشريه وتمت السيطره عليه من قبل فرق الدفاع المدني.



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