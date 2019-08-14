2019/08/14 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق، اليوم الاربعاء، في أحد أسواق قضاء عفك في محافظة الديوانية.وذكر المصدر , إن الحريق نشب في عدد من المحلات ولا توجد خسائر بشريه وتمت السيطره عليه من قبل فرق الدفاع المدني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



النيران تلتهم أحد الأسواق في قضاء عفك بالديوانية النعيم نيوز.

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