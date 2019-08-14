2019/08/14 | 18:16

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بغداد:سومر نيوز

المالكي يرد على وزير الخارجية القطري بشأن "تهميش" سنة العراق في حكومته

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