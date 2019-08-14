2019/08/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني ، اليوم الاربعاء، استعداد تحالفه للعمل على سحب الثقة من رئي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون يستعد لسحب الثقة عن رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون يستعد لسحب الثقة عن رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).