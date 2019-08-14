نائب: قانون الاستثمار أعاق تنفيذ اكبر مشروع سكني بحزام بغداد

2019/08/14 | 18:16

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح علي الغانمي، الأربعاء، أن قانون الاستثمار تسبب بعرقلة تنفيذ اكبر مشروع سكني ...

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