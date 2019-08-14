للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام..إعادة افتتاح سيطرة الجغيفي الثانية شمالي الفلوجة

2019/08/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل، الاربعاء، افتتاح سيطرة الجغيفي الثانية شمالي مدينة الفلوجة للمرة الاولى بعد اكثر من ثلاثة أعوام من إغلاقها.وقال العسل لـ/ المعلومة /، إن “القيادات الامنية وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية أعادت افتتاح سيطرة حي الجغيفي الثانية شمالي مدينة الفلوجة بعد اغلاق دام لا كثر […]

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