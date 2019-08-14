2019/08/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت دراسة حديثة، أن الشعوب التي تكثر من استخدام المنصات الاجتماعية، تواجه تبعات وخيمة على المستوى السياسي، وسط مخاوف من تقاعس الشركات العملاقة في التصدي للدعاية والأخبار الزائفة.وبحسب ما نقلت موقع “pcmag”، عن مؤشر الويب العالمي، فإن الفليبينيين يتصدرون شعوب العالم، في الإقبال على منصات التواصل الاجتماعي، ويقضي كل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة الشعوب التي تمضي أطول وقت على مواقع التواصل المركز الخبري الوطني.

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