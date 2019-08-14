2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات اليمنية تطلق صاروخي زلزال1 على تجمع المرتزقة بمعسكر طيبة الاسم قبالة نجران وتكبدهم قتلى وجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات اليمنية تطلق صاروخي زلزال1 على تجمع المرتزقة بمعسكر طيبة الاسم قبالة نجران وتكبدهم قتلى وجرحى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات اليمنية تطلق صاروخي زلزال1 على تجمع المرتزقة بمعسكر طيبة الاسم قبالة نجران وتكبدهم قتلى وجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).