ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الجديد

2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعرض مهاجمه الجديد البرازيلي رودريغو لإصابة في الساق ستبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد بعد.

وأوضح ريال

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