العراق يرفض مجدداً أي قرار لابتزاز الأراضي الفلسطينية

2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغدادأكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، رفضه أي قرار يبتز أراضي فلسطين، مجددا دعمه للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وذكر بيان للخارجية تلقته “كلكامش برس”، أن “الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، خصوصاً أبرز التطورات في المنطقة”.

وأضاف الحكيم أن “الحكيم أكد دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار الحكيم إلى “رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي”.



ودعا “للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي”.



وشدد على “أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال”.

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