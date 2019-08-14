الساعدي يرد على الناصري.. ويطالب عبد المهدي بطرده وضبط الفصائل تحت اشرافه

2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بضبط الفصائل تحت اشرافه وامرته، ومحاسبة من اساء منهم للجيش العراقي.

وقال الساعدي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "التجاوز على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قبل قيادي في احدى الفصائل المسلحة هو تجاوز على مؤسسة دستورية تمثل العراق وسيادته".

وتابع "من يريد للمؤسسات المؤقتة ان تحل محل الجيش، هو اما جاهل في ادارة الدولة او لا يريد بنائها كي تبقى مناطق الفراغ متاحه امامه، وعلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ان يضبط اداء الفصائل المسلحة تحت اشرافه، ويطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة".

يشار الى ان معاون زعيم حركة النجباء يوسف الناصري، كان قد اثار ضجة اعلامية عقب وصفه الجيش العراقي بــ "المرتزق" خلال احد اللقاءات المتلفزة.

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