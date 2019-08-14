المالكي: السنة لم يتعرضوا للتهميش وقطر ارادتهم حطبا في مشروعها الارهابي

2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، اليوم الاربعاء، على تصريحات سابقة لوزير الخارجية القطرية، مؤكدا ان ابناء المكون السني من الشعب العراقي، لم يتعرضوا للتهميش خلال فترة حكمه.

وقال بيان لمكتب المالكي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قطاعا من المكون السني تعرض لمخاطر سياسية قادتها قطر، التي ارادتهم حطبا في مشروعها الطائفي عبر تدخلاتها في شؤون العراق وسوريا ودول اخرى، حيث شجعت الارهاب ودعمته، مشكلة الخلايا الارهابية والمجاميع المسلحة لاسقاط النظامين العراقي والسوري".

وتابع "الدوحة ترى نفسها بانها دولة عظمى في المنطقة، وهذه الاوهام اخذتها الى مشاكل وعزلة وخلاف حتى مع دول مجلس التعاون الخليجي".

يشار الى ان وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن، كان قد تحدث عن تعرض "سنة العراق الى تهميش خلال فترة حكم نوري المالكي".

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