2019/08/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC فقدت فتاة بريطانية إحدى عينيها بسبب الاستخدام الخاطئ للميكروويف، بينما كانت تعد وجبة الإفطار قبل أسبوع في منزلها، وفق ما ذكرت صحيفة بريطانية، الأربعاء.وانفجرت بيضة في عين بيثاني روسر (22 عاما)، الثلاثاء الماضي، بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها، حيث أحرقت الجانب الأيمن من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدت إحدى عينيها..والسبب الميكروويف المركز الخبري الوطني.

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