2019/08/14 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من 'داعش' منطلقهم وادي حوران ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من 'داعش' منطلقهم وادي حوران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).