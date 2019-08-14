2019/08/14 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الاربعاء، استعداد تحالفه للعمل على سحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدول.وذكر السكيني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن”الكتل السياسية ومجلس النواب سيتخذون موقفا آخر بحق رئيس الوزراء في حال استمراره في نفس النهج في ادارة الدولة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تهدد بسحب الثقة من حكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تهدد بسحب الثقة من حكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).