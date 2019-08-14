ممثلية الفرق التطوعية والناشطين في نينوى تستنكر الإعتداء على أحد المتطوعين

2019/08/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

استنكرت ممثلية الفرق التطوعية والناشطين في نينوى ، الإعتداء على أحد المتطوعين من قبل عدة أشخاص معروفين.

وقالت

الممثلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” الناشط والمتطوع

” أحمد وليد” تعرض

إلى الطعن بالسكاكين خلال قيامه بواجبه الإنساني والوطني تجاه سكان أيمن الموصل،

إذ كان يوزع لحوم الأضاحي على أهالي أيمن المدينة.

وأضاف

البيان أن عدة أشخاص استوقفوه وطلبوا منه حصص من لحوم الأضاحي بحجة أنهم فقراء

ومتعففين، وبالفعل فقد أعطاهم حصص، لكنهم طلبوا المزيد، وحين رفض أعتدوا عليه

بالضرب، وصل بهم الحال إلى طعنه بالسكاكين، ولأخفاء جريمتهم تلك فقد عمد أحدهم إلى

طعن نفسه بالسكين ايضا، متهما المتطوع والناشط المدني” أحمد وليد” والذي

اساسا تعرض للأعتداء والضرب من قبل هؤلاء.

وتابع

أنه “في الوقت الذي نطالب الحكومة والجهات المعنية بملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم،

نؤكد بأن هذا الإعتداء هو ليس الأول أذ تعرض ناشطون ومتطوعون إلى إعتداءات في

فترات سابقة من قبل مثل هؤلاء الذين على ما يبدو لا يخشون القانون ولا القضاء.

وأشار

إلى أنه رغم أن الناشط والمتطوع ” أحمد وليد” تعرض إلى الضرب والطعن

بالسكين، إلا أن هؤلاء المعتدين أستطاعوا أن يغيروا مجريات التحقيق، بعد أن أتهموه

بالإعتداء عليهم ليتم توقيفه من قبل قوات الشرطة ويودع السجن في أول أيام عيد

الأضحى المبارك.

وتابع

أننا” ممثلية الفرق التطوعية والناشطين في نينوى، فأننا واثقون من عدالة

القضاء في نينوى، وأن ينتصر القانون للمظلوم ويقتص من الظالم والمعتدي، إنصافا

للحق والعدل وردا على الظلم .

وطالب

البيان “المسؤولين في نينوى والقيادات الأمنية بمتابعة قضية المتطوع والناشط

أحمد وليد، لمنع تكرار مثل هكذا حوادث مستقبلا.

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