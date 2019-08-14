اثناء توزيعه لحوم الاضاحي.. ناشط يتعرض لهجوم بالسكاكين في الموصل

2019/08/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

تعرض الحاصل على المركز الاول بالعمل التطوعي على مستوى الوطن العربي احمد وليد الى هجوم بالسكاكين في الموصل”.





وقال

المتطوع ايوب ذنون وهو من المقربين من المتطوع وليد لـ”النور نيوز” إنه”

عند قيام احمد وليد بعملية توزيع لحوم الاضاحي في المدينة القديمة وسط الموصل تعرض

له اربع اشخاص وحاولوا اخذ اللحم منه بالقوة ثم هاجموه وكان احدهم يحمل سكين بيده

وطعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم نقل على اثرها الى المستشفى حيث تم

خياطة الجروح وحالته مستقرة الان لكنه يحتاج للراحة عدة ايام “.

جدير

بالذكر ان احمد وليد الذي حصل على المركز الأول في العمل التطوعي على مستوى الوطن

العربي قبل اشهر عن حملة ثورة الدنابر، كان

قد

تزوج الخميس الماضي، وهو يحمل شهادة ماجستير بعلوم الكيمياء وسخر غالب وقته وجهده

للعمل الانساني

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