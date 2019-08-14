الساعدي يرد على الناصري.. ويطالب عبد المهدي بطرده وضبط الفصائل تحت اشرافه

2019/08/14 | 19:20

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ...

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