2019/08/14 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أُجبرت عشرات العوائل العراقية خلال الشهرين الماضيين على هجرة مناطقها بسبب الجفاف، الذي اشتد منذ مطلع ي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجفاف يجبر عشرات العوائل على النزوح من ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجفاف يجبر عشرات العوائل على النزوح من ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).