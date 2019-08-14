المانيا تحرك دعوى ضد ثلاثة عراقيين بتهمة التخطيط لهجوم أرهابي

2019/08/14 | 19:20

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بغداد:سومر نيوز

منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.



وذكر الادعاء العام، أن الاثنين الأصغر سناً بينهما - كلاهما 23 عاماً- ...

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