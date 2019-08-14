2019/08/14 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أنها وجهت اتهامات إلى ثلاثة لاجئين عراقيين، بالتخطيط لتفجيرات في ألمانيا بدوافع متعلقة بما وصفته بـ”التطرف الإسلامي”.الشرطة الألمانية تثني على مواطن عراقي قبض على متهم بالقتل وأوردت النيابة العامة الاتحادية، في بيان، أن شاهين ف.وهيرش ف.اتهما بالتخطيط لهجوم، فيما اتهم ساركوت ن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهام 3 لاجئين عراقيين بالتخطيط لهجوم “متطرف” في ألمانيا وكالة خطوة برس.

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