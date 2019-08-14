الحشد الشعبي يطالب وسائل الاعلام بعدم استضافة أي شخص يحمل صفته

2019/08/14 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… دعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه.وقالت المديرية، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “هيئة الحشد الشعبي تابعت ردود الأفعال التي تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين يوسف الناصري الذي لا ينتسب للحشد وليس […]

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