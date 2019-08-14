2019/08/14 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت اسرة المغنية "ماريا هورامي" يوم الاربعاء انها ستقاضي الشيخ السلفي ملّا "هلو حمه رشيد" بتهمة "القذف والتشهير" بعد الاساءة التي وجهها للأخيرة في تسجيل صوتي.

وقال بيستون هورامي شقيق المغنية ماريا في بيان اليوم انه "للأسف بعد الاقوال الصادرة عمّن يُسمى (ملا هلو) والتي لم تكن بمحلها (..) واصداره توضيحا يعترف به بخطائه ويزعم فيه انه احد اقربائنا، فأنا اعلن ههنا ان هذا المحترم لا يمت لنا بصلة قرابة بأي شكل من الاشكال، ولا نعرفه ايضا ولا نعده فردا من الأسرة".

واضاف انه "من اجل ذلك قررنا ان نسلك السبل القانونية بما نرنو العمل به"، ملتمسا من المحكمة ان تأخذ بحق شقيقته "ماريا" وان تدين "ملا هلو" بتهمة القذف والتشهير، قائلا "عندها فليوضح (الاخير) اقواله امام المحكمة".

ودعا بيستون هورامي "الادعاء العام الى ألّا يتغاضى عن مثل هكذا استخفاف، وعن اي نوع اخر من انواع الاستخفاف يتعرض له اي انسان في اقليم كوردستان".

وكان رجل ديني سلفي يُدعى ملّا "هلو حمه رشيد" قد اعلن في وقت سابق من اليوم استعداده للمثول امام القضاء بعد انتقاده المغنية المعروفة "ماريا هورامي" حول تسجيلها اغنية في احد شوارع اقليم كوردستان، معلنا "ندمه" وتراجعه عما تفوه به حيال ذلك.

وقال ملا "حمه رشيد" في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انه "بشأن التسجيل الذي نشر مؤخرا والذي اجبت به على تساؤل احد الاشخاص الذي ارسل اليّ تسجيلا فيديويا لرجل دين ينسب احاديث الى النبي محمد بأن الاغاني هي سنة شرعية ولا مانع من بثها وقد رديت عليه في ذلك التسجيل"، مستدركا القول انه "تناولنا خلال التسجيل ايضا سيدة مغنية وقد غنت بشكل غير شرعي وقد وصفناها بشكل غير لائق".

ونوه ملا "حمه رشيد" "قبل كل شيء التسجيل كان شخصيا وليس للرأي العام وانا لست مع نشره والشيء الثاني ان الطريقة التي تناولت بها تلك السيدة لم تكن لائقة ولو كنت قد تحدثت عن هذا الامر في الوقت الحالي لم اكن اتفوه بما قلت حيث ان حديثي لم يكن موفقا من الناحية الشرعية والعرفية وانا نادم و بيني وبين الله سأتوب عما بدر مني".

وتابع بالقول ان "الاخت تستطيع ان تذهب الى المحكمة وتطالب بأي شيء يترتب على ما قلت، وانا مستعد للمثول امام القضاء ولا توجد اي مشكلة في ذلك".

وماريا هورامي من مواليد السليمانية 1990.



خريجة قسم الموسيقى من معهد الفنون الجميلة بالسليمانية ولديها مجموعة من الاغاني التي عليها اقبال داخل وخارج اقليم كوردستان.

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