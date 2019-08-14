2019/08/14 | 19:29

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السوداني : البرلمان صوت على 14 قانون من أصل 110 تشريعات تمت إعادتها الى الحكومـة

الاربعاء

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أب

2019 :

07:12 pm

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اكد عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبـة البرنامج الحكومـي النيابية

محمد شياع السوداني ان مجلس النواب اقر أربعة عشر قانونا من أصل مئة

وعشرة تشريعات تمت إعادتها الى الحكومـة منذ انطلاق إعمال الدورة

التشريعية الحالية . السوداني اشار الى ان مجلس النواب ملتزم بالرقابة على أداء السلطة

التنفيذية خلال ولاية الدورة التشريعية ولحين انتهاء عمر الحكومة

الفعلي وتكليف رئيس وزراء جديد ، مشيرا الى ان البرلمان اعاد بوقت

مبكر مئة وعشرة مشروع قانون الى الحكومة ، وطلب منها ترتيبها وفق

الأولويات التي تضمن تنفيذ المنهاج والبرنامج الحكومي ، خلافا للدورات

السابقة التي لم تشهد هكذا تواصل مستمر بين السلطتين.

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