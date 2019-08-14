الخطوط الجوية اليمنية تعلن وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن

2019/08/14 | 19:29

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الاربعاء، وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي اعتبارا من الغد.

وجاء في بيان للشركة أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.

وأكدت الخطوط اليمنية، في بيان أن "قرار إيقاف الرحلات عبر مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل صالح الجبواني"، نافية ما رددته مواقع إخبارية من أن "القرار جاء من التحالف (ضد جماعة أنصار الله في اليمن)".

وبحسب وسائل اعلام، فأن رحلات الخطوط اليمنية عبر مطار عدن لا تزال قائمة في مواعيدها.

وكانت الرحلات الجوية قد استؤنفت في مطار عدن الدولي أمس الثلاثاء، بعد 5 أيام من توقفها جراء تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، والتي أدت إلى مقتل نحو 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، حسب الأمم المتحدة، وانتهت بسيطرة الانتقالي على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة اليمنية.

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