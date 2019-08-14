ارتفاع احتياطي الذهب العالمي.. والعراق الخامس عربياً

2019/08/14 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع احتياطات دول العالم من المعدن النفيس في شهر اب الى اكثر من 34 الف طن، استحوذت الدول العربية على نحو 4% منها....

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