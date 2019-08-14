الحشد الشعبي: نرفض الإساءة لقواتنا الأمنية خاصة الجيش البطل

2019/08/14 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن التصريحات ضد الجيش العراقي.

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