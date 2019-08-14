التدمير الزراعي الممنهج

2019/08/14 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د- صادق السامرائي

الثورات التي إنطلقت في الواقع العربي بداية النصف الثاني من القرن العشرين , جميعها وبلا إستثناء أطلقت ما يُسمى بقانون الإصلاح الزراعي ,

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