السيد نصرالله يبرق لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

2019/08/14 | 19:36

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أرسل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله برقية لوزير الخارجية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف هذا نصها:

جانب معالي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في

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