حسن سالم: الامريكيون يجهزون قوة من داعش بقوام 3000 عنصر لغزو العراق

2019/08/14 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر القيادي في العصائب والنائب في البرلمان، حسن سالم، اليوم الاربعاء، من عودة تنظيم داعش الارهابي مرة اخرى الى العراق بتعاون ودعم امريكي.

وقال سالم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان على الحكومة العراقية "الايعاز الى القوات البرية بكل صنوفها والقوة الجوية وطيران الجيش، للقيام بعملية عسكرية واسعة لتطهير وادي حوران".

وتابع "الامريكيون يقومون بحماية، تدريب وتجهيز قوة قوامها 2500 الى 3000 عنصر باحدث الاسلحة، في الوادي، حيث سينطلقون منه نحو المحافظات الاخرى".

واضاف "لطالما حذرنا من ان الامريكان يقومون بتدريب وتجهيز قوة من جنسيات مختلفة لتحريكها بين فترة واخرى".

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