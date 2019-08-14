2019/08/14 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال مراسل RT في إيران، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت رئيس منظمة الخصخصة، بوري حسيني، بتهم تتعلق في قضايا فساد مالي، بعد ساعات فقط من استقالته.وفي شهر مايو 2019، قال النائب عن أهالي تبريز شمال غرب إيران، أحمد علي رضا بيكي، إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ بإجراءات استجواب الرئيس،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال رئيس منظمة الخصخصة في إيران لتورطه بقضايا فساد مالي وكالة خطوة برس.

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