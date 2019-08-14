حسن سالم يحذر من عودة ثلاثة الاف عنصر من “داعش” الى وادي حوران بحماية امريكية

2019/08/14 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..حذر النائب حسن سالم، الاربعاء، من عودة عصابات داعش ثانية من وادي حوران بتدبير وإعداد القوات الامريكية.وقال سالم في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “عصابات داعش قد تعود ثانية ومنطلقها وادي حوران بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة باحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل”.وأضاف، أن “على الحكومة […]

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