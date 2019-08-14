الكربولي بعد إساءة “النجباء” للجيش: شتان بين حامي الشعب وحامي مصالح الغير

2019/08/14 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الاربعاء، إنه شتان بين حامي الشعب وبين شذاذ الآفاق وحامي مصالح الغير.

وذكر الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: “جيش العراق صمام أمان الوطن وقلب الشعب النابض منذ ١٩٢١”.

وأضاف “شتان بين حامي الشعب وسور الوطن وبين شذاذ الآفاق وحامي مصالح الغير”.

وكان معاون زعيم حركة النجباء يوسف الناصري، قد اثار ضجة إعلامية عقب وصفه الجيش العراقي بــ “المرتزق” خلال احد اللقاءات المتلفزة.

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