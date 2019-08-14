2019/08/14 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغدادأوضحت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، أن معاون الأمين العام لحركة النجباء يوسف الناصري لا ينتسب للحشد وليس لديه أي منصب أو صفة رسمية، لافتة إلى أن إساءته للجيش تمثل وجهة نظره الشخصية.

وذكر بيان للهيئة تلقته “كلكامش برس”، أن “‎مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تابعت ردود الأفعال التي تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين الشيخ الدكتور يوسف الناصري الذي لا ينتسب للحشد وليس لديه أي منصب أو صفة رسمية وإنما يشغل منصب (الأمين العام لشورى العلماء)”.

وأضاف البيان “اذ نشدد على أن أي تصريح فيه إساءة لقواتنا الأمنية مرفوضة وبالأخص ضد الجيش العراقي البطل، نؤكد أن ما صدر عن الناصري في إحدى البرامج التلفزيونية يمثل إساءة تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تتعلق بِنَا لا من قريب ولا بعيد”.

وتابع البيان “‎ومع محاولة بعض الجهات الإعلامية توظيف هذه التصريحات بشكل غير صحيح بالإشارة إلى أنها قريبة من منطلقات الهيئة، نهيب بجميع وسائل الإعلام عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه وندعو الى التنسيق مع المديرية بهذا الخصوص”.

وأشار البيان إلى انه “‎وفِي الوقت الذي نحيي فيه تضحيات وبطولات جيشنا العراقي، نجدد موقفنا بالوقوف ضد الأطراف التي شككت بعقيدته في السابق او التي تسعى للنيل منه في الحاضر، ونؤكد على حماية ما تحقق من منجزات بفضل تضحيات الجيش والحشد في مقارعة الارهاب طيلة السنوات الماضية”.

وكان معاون زعيم حركة النجباء يوسف الناصري، قد اثار ضجة إعلامية عقب وصفه الجيش العراقي بــ “المرتزق” خلال احد اللقاءات المتلفزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يتبرأ من معاون أمين النجباء بعد تجاوزه على الجيش: إساءة تمثل وجهة نظره!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يتبرأ من معاون أمين النجباء بعد تجاوزه على الجيش: إساءة تمثل وجهة نظره!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).