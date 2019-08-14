2019/08/14 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المهندس محمد شياع السوداني استبشاره خيرا برفع الحظر عن الملاعب العراقية بعد أن نجح الاتحاد في اختبار بطولة غرب اسيا في ملعبي كربلاء واربيل .وذكر السوداني انه آن للاعبين العراقيين أن يلعبوا مبارياتهم الدولية على أرضهم وبين ظهراني شعبهم العاشق لكرة القدم ناهيك عن بطولاتهم في فعاليات أخرى.وبين السوداني الدور المهم الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني : رفع الحظر عن الملاعب العراقية… حق عراقي يعود بجهود استثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني : رفع الحظر عن الملاعب العراقية… حق عراقي يعود بجهود استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).