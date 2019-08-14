2019/08/14 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ls2CdJ4dOQo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #نينوى | الموصل تتنفس الصعداء في عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #نينوى | الموصل تتنفس الصعداء في عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).