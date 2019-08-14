2019/08/14 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، توزيع الوجبة الثانية من قطع الاراضي الخاصة بشرائحها بعد عيد الأضحى المبارك.وقالت المؤسسة في بيـان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مدير الدائرة القانونية في المؤسسة عزيز المحمداوي بحث مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وبحضور رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية النائب حامد الموسوي السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد العيد… توزيع الوجبة الثانية من قطع الاراضي لذوي الشهداء في كربلاء وكالة خطوة برس.

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